Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan Samsunspor’a olay cevap: Rakibimiz değil

Samsunspor Başkanı Yıldırım, TFF Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, "Biz istiyoruz ki hangi aday kazanırsa kazansın, Türk futbolu kazansın. Samsunspor olarak bir tanesine oy atmayı düşünüyoruz. Biz buraya gelirken 'Boş oy atacağız' diye geliyorduk. Sebebi Samsunspor camiası olarak Trabzonspor ile bir problemimiz olduğu içindi. Trabzon adayına oy atmamız bizi yanlış şey yapar" demişti.

YANIT GECİKMEDİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın açıklamalarına sert yanıt verdi.

Doğan şöyle konuştu: Samsunspor Trabzonspor'un rakibi değil. Trabzonspor yüzlerce kupası olan dünyanın en büyük şehir takımı. Dünyanın her yerinde konuşulmuş, efsaneleriyle konuşulmuş, dünyanın en önemli takımlarını dize getirmiş bir takım. Dolayısıyla biz Samsunspor'u rakip olarak görmüyoruz. Samsunspor'un sürekli Süper Lig'de olmasını umuyorum. Biz de komşuluk ilişkilkerimizi geliştiririz. Biz gideriz, onlar gelir. Samsun ile aramızda bir rekabet yok. Çok değerli ve sevdiğimiz isimler var. Ben de değerli Samsunspor Başkanı konuşurken daha dikkatli olursa genç insanlar etkilenmez. İki şehir de karşı karşıya gelmez.