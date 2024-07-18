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Giriş Tarihi: 18.7.2024 18:18 Son Güncelleme: 18.7.2024 18:23

Türk futboluna bir destek daha!

Yayıncı kuruluş, futbola verdiği desteği genişletiyor. "Amatör Ruh, Profesyonel Destek" mottosuyla 50 amatör futbol kulübüne 2024-2025 sezonunda forma seti desteği verilecek...

Türk futboluna bir destek daha!

Yayıncı kuruluş, "Amatör Ruh, Profesyonel Destek" sloganıyla futbola verdiği desteğin kapsamını genişletiyor. Yayıncı kuruluş, forma sponsoru olarak 50 amatör kulübe forma seti (forma, şort ve çorap) ile destek olacak.

Türkiye genelinde kriterleri karşılayan ve projeye katılmak isteyen amatör kulüpler, internet üzerinden başvuru yapabilecek. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra desteklenecek 50 kulüp (10 engelli, 20 erkek, 20 kadın) jüri tarafından seçilecek ve yayıncı kuruluşun sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

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Türk futboluna bir destek daha!
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