5 oy farkla zafere

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu dün Ankara'daki JW Marriott Hotel'de yapıldı. 261 delegenin imzasıyla yeterli çoğunluk sağlanarak toplantıya başlandı.
Adaylardan Mehmet Büyükekşi'nin 160, İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun ise 72 geçerli imza topladığı açıklandı.
23 delegenin iki adaya da imza attığı gerekçesiyle imzaları kabul edilmedi. Fenerbahçe Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan kongrede hazır bulundu. Gün boyu yapılan konuşmaların ardından saatler 16.50'yi gösterdiğinde oy verme işlemi 7 sandıkta başladı. 17.45'te sandıklar kapandı ve 18.00'de sayıma başlandı. Nefes kesen kıyasıya yarış sonunda 274 oyun 134'ünü alan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu TFF'nin 73. başkanı oldu.
7 sandığın 3'ünde rakibine geçilen Mehmet Büyükekşi 129 oyda kaldı ve koltuğu devretti. 18 oy geçersiz sayıldı. TFF'nin yeni yönetimi Haziran 2027'ye kadar görev yapacak.
BEN DEĞİL TÜRK FUTBOLU KAZANDI!
Yeni başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu sıcağı sıcağına yaptığı açıklamada, "Cenab-ı Allah bize bu teveccühü gösteren insanlara mahcup etmesin. İlk teşekkürümü Sayın Cumhurbaşkanımıza etmek istiyorum. Onu kullananları, futbolun dışına attığımız için bize destek veren sağduyulu delegelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Ben bir şey kazanmadım Türk futbolu kazandı. Futbolun paydaşlarıyla el ele verip, barışı ve kardeşliği getireceğiz.
Onların sorunlarını çözeceğiz. Bize bir adım gelene 10 adım gideceğiz.
Konuları oldu bittiye getirmeyeceğiz. Amatör kulüpler, lig temsilcileriyle oturacağız, sorunları masaya koyacağız. Yükümüz ağır, sorumluluğu çok ama ilkelerimiz belli. Adil ve adaletli bir şekilde futbolu yöneteceğiz.
Mecnun başkanla (Otyakmaz) yola çıkarken formalarımızı çıkardık. Futbol son dönemde kaosa uğradı. Dediğim gibi tüm sorunları futbolun aileleriyle birlikte çözeceğiz" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN TEBRİK ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda TFF Başkanı olarak seçilen Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik ediyor, kendisine ve yeni yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Türk futbolu ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
PFDK'YA SEVK KALDIRILACAK!
Hacıosmanoğlu'nun sandığa gidilmeden önce yaptığı konuşmasındaki en dikkat çeken vaadi başkanların PFDK'ya sevkini kaldıracağı oldu.
HERKES HAKKINI HELAL ETSİN
TEK aday olarak girdiği Haziran 2022'deki seçimde 209 oyun 158'ini kazanarak bir yıllığına
TFF başkanlığı koltuğa oturan Mehmet Büyükekşi, görev süresinin dolmasının ardından 22 Haziran 2023'te yine tek aday olarak girdiği seçiminde 191 oyun 169'unu alarak 4 yıllığına seçilmişti.
Ancak süreyi doldurmadan erken seçim kararı aldı. Dün ilk kez bir rakibe karşı mücadele ederken, koltuğu kaybetti.
Seçim sonuçlarının ardından İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik eden ve başarı dileğinde bulunan Büyükekşi salondan ayrılırken, "Bizden bu kadar. Herkes hakkını helal etsin"
demekle yetindi.
BÜYÜKEKŞI İBRA EDİLDİ
TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkan Mehmet Büyükekşi ile kurulları 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemindeki hesap ve faaliyetleriyle ilgili oy birliğiyle ibra edildi. Ayrıca, Federasyonun 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 dönemi tahmini bütçesi kabul edildi.
TFF Yönetim Kurulu'na gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak, taşınmaz alımı ve satımı ile ayni haklar tesisi için yetki verildi.
'F.BAHÇE BAŞKANI BÖYLE KONUŞAMAZ'
GENEL Kurul'da zaman zaman tansiyon yükseldi. F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Mehmet Büyükekşi'nin adaylığını eleştirirken, "Onurlu, haysiyetli kimse bu şekilde aday olamaz"
dedi. Büyükekşi'nin "Koskoca F.Bahçe Başkanı böyle konuşamaz"
tepkisi üzerine Koç, "Son cümlemi geri alıyorum, özür diliyorum" dedi.
3. LİG'E DAHA ÇOK KULAK VERDİK!
İbrahim Hacıosmanoğlu yönetiminde başkanvekili olacak Mecnun Otyakmaz zafer sonrası şunları söyledi: "Teveccüh edenlere ve İbrahim başkana geçmiş yıllarda Trabzonspor ve Sivasspor arasında yaşanan olaylara rağmen çok büyük bir gönülle geldi ve geçmişte yaşananların geride kalması gerektiğini ülkedeki kutuplaşmaya son verilmesi gerektiğini söyledi. Elini uzattı. Ben de bu eli değerli bulduğum için havada bırakamazdım.
Birlikte diğer kulüplere de örnek olacak şekilde yola çıktık. Futbol ailesi bize inandı. Şimdi en büyük görevimiz şeffaf ve adaletli bir yönetim sergilemek.
İnsanların düşündüğü gibi değil, ruhlarına hitap etmek gerek. 3. Lig'in sorunlarına daha çok kulak kabarttık.
Alt liglerdeki ortamı daha da güzelleştireceğiz. 20 yıldır Türk futbolunda insan biriktiriyoruz. Bizi bilen bilir."
DİVAN BAŞKANI BAYKAN OLDU
Genel
Kurul Divan Başkanlığı için AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ve Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak önerildi. Büyükekşi'nin adayı olan Baykan başkan olarak ilan edildi. Hacıosmanoğlu ve ekibi bu duruma itiraz ederken, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu yapılan itirazlara "Böyle olmaz, şimdiden baskıya başladınız" tepkisi gösterdi. Murat Sancak'a 84, Mehmet Baykan'a 146 oy verildiğini duyurdu ve Baykan Divan Başkanı oldu.
İŞTE YENİ YÖNETİM
İBRAHİM HACIOSMANOĞLU (BAŞKAN)
2005-2007 yılları arası Trabzonspor Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan İbrahim Hacıosmanoğlu, 2013 yılında Trabzonspor'un 15. başkanı seçildi. 2015 tarihinde yapılan seçimleri kaybederek görevini devretti. Daha önce 2012 yılında Türkiye Futbol Federasyonu başkan adayı olmuş ancak seçilememişti.
ASİL LİSTE:
Mecnun Otyakmaz
Bayram Saral
Zehra Neşe Kavak
Lale Cender
Fuat Gökdaş
Cengiz Gökay
Zafer Bahadır Saraç
Mevlüt Aktan
Bayram Akgül
Hasan Surözü
Ceyhun Kazancı
Mustafa Temel Bozbağ
Ural Aküzüm
Bilal Aslan
YEDEK LİSTE:
Murat Şahin
Hüseyin Yangın
Seymen Gençtürk
Adem Doğru
Gürkan Uğur
Fazlı Çilingir
Ediz Giray
İbrahim Özbay
Metin Akyüz
Kazım Şengöçgel
Muhammet Akçay
Esma Esin
Bilal Tuğrul
Burak Akkan
NE DEDİLER?
YAPAMAZSA KENDİSİ GİDER!
SEÇIMDE desteğini İbrahim Hacıosmanoğlu'na verdiğini açıklayan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan
, sandıklar açıldıktan sonra yaptığı konuşmada şunları söyledi: "İbrahim Hacıosmanoğlu verdiği sözleri tutar, tutamazsa zaten kendisi orada durmaz, bırakır. Tartışmaların olmadığı bir dönemin ilk günü olmasını diliyorum."
G.SARAY ŞAŞIRTTI!
YUSUF Günay'ın, Mehmet Büyükekşi'nin listesine yeniden girmesi için son ana kadar bastıran G.Saray'ın, bu isteği kabul görmedi. Sarı-kırmızılı yönetim, bunun üzerine daha önce imza verdiği Büyükekşi'den desteğini çekti
ve Ural Aküzüm'ü listesine dahil eden İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yana oyunu kullandı. Eyüpspor da G.Saray'la birlikte hareket edip Hacıosmanoğlu'nu destekledi.
AKGÜL: FUTBOL ARTIK SAHADA OYNANACAK
18 yıl Adana Demirspor Kulüp başkanlığı yapan yeni dönemde İbrahim Hacıosmanoğlu yönetiminde görev yapacak olan Bayram Akgül,
duygularını "16 yıldır tek adaylı bir seçim oluyordu. Sandığın kararına herkes saygı duyacak. Artık sahada oynan futbol izleyeceğiz. Destek veren vermeyen herkese teşekkür ediyoruz. Hayırlısı olsun"
diyerek dile getirdi.
YOĞUN GÜVENLİK
GENEL kurul için alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti. Otele girişte yapılan üst araması ve kontrollerin dışında, genel kurul salonuna girmeden de delegeler ve basın mensupları iki kez güvenlik kontrolünden geçti.
Güvenlik güçleri, delegeler ve basın mensupları alınmadan genel kurulun yapıldığı salonda arama yaptı.