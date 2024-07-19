5 oy farkla zafere

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu dün Ankara'daki JW Marriott Hotel'de yapıldı.Adaylardan23 delegenin iki adaya da imza attığı gerekçesiyle imzaları kabul edilmedi. Fenerbahçe Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan kongrede hazır bulundu. Gün boyu yapılan konuşmaların ardından saatler 16.50'yi gösterdiğinde oy verme işlemi 7 sandıkta başladı. 17.45'te sandıklar kapandı ve 18.00'de sayıma başlandı.7 sandığın 3'ünde rakibine geçilen Mehmet Büyükekşi 129 oyda kaldı ve koltuğu devretti. 18 oy geçersiz sayıldı. TFF'nin yeni yönetimi Haziran 2027'ye kadar görev yapacak.Yeni başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu sıcağı sıcağına yaptığı açıklamada, "Cenab-ı Allah bize bu teveccühü gösteren insanlara mahcup etmesin. İlk teşekkürümü Sayın Cumhurbaşkanımıza etmek istiyorum. Onu kullananları, futbolun dışına attığımız için bize destek veren sağduyulu delegelerimize teşekkürlerimi sunuyorum.Onların sorunlarını çözeceğiz.Konuları oldu bittiye getirmeyeceğiz. Amatör kulüpler, lig temsilcileriyle oturacağız, sorunları masaya koyacağız.Mecnun başkanla (Otyakmaz) yola çıkarken formalarımızı çıkardık. Futbol son dönemde kaosa uğradı. Dediğim gibi tüm sorunları futbolun aileleriyle birlikte çözeceğiz" dedi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda TFF Başkanı olarak seçilen Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik ediyor, kendisine ve yeni yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Türk futbolu ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.Hacıosmanoğlu'nun sandığa gidilmeden önce yaptığı konuşmasındaki en dikkat çeken vaadi başkanlarınTEK aday olarak girdiğiTFF başkanlığı koltuğa oturan Mehmet Büyükekşi, görev süresinin dolmasının ardındanAncak süreyi doldurmadan erken seçim kararı aldı.Seçim sonuçlarının ardından İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik eden ve başarı dileğinde bulunan Büyükekşi salondan ayrılırken,demekle yetindi.TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkan Mehmet Büyükekşi ile kurullarıTFF Yönetim Kurulu'na gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak, taşınmaz alımı ve satımı ile ayni haklar tesisi için yetki verildi.GENEL Kurul'da zaman zaman tansiyon yükseldi. F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Mehmet Büyükekşi'nin adaylığını eleştirirken,dedi. Büyükekşi'nintepkisi üzerine Koç, "Son cümlemi geri alıyorum, özür diliyorum" dedi.İbrahim Hacıosmanoğlu yönetiminde başkanvekili olacak Mecnun Otyakmaz zafer sonrası şunları söyledi: "Teveccüh edenlere ve İbrahim başkana geçmiş yıllarda Trabzonspor ve Sivasspor arasında yaşanan olaylara rağmen çok büyük bir gönülle geldi ve geçmişte yaşananların geride kalması gerektiğini ülkedeki kutuplaşmaya son verilmesi gerektiğini söyledi.Birlikte diğer kulüplere de örnek olacak şekilde yola çıktık. Futbol ailesi bize inandı.İnsanların düşündüğü gibi değil, ruhlarına hitap etmek gerek.Alt liglerdeki ortamı daha da güzelleştireceğiz. 20 yıldır Türk futbolunda insan biriktiriyoruz. Bizi bilen bilir."GenelKurul Divan Başkanlığı için AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ve Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak önerildi. Büyükekşi'nin adayı olan Baykan başkan olarak ilan edildi. Hacıosmanoğlu ve ekibi bu duruma itiraz ederken, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu yapılan itirazlara "Böyle olmaz, şimdiden baskıya başladınız" tepkisi gösterdi. Murat Sancak'a 84, Mehmet Baykan'a 146 oy verildiğini duyurdu ve Baykan Divan Başkanı oldu.2005-2007 yılları arası Trabzonspor Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan İbrahim Hacıosmanoğlu, 2013 yılında Trabzonspor'un 15. başkanı seçildi. 2015 tarihinde yapılan seçimleri kaybederek görevini devretti. Daha önce 2012 yılında Türkiye Futbol Federasyonu başkan adayı olmuş ancak seçilememişti.Mecnun OtyakmazBayram SaralZehra Neşe KavakLale CenderFuat GökdaşCengiz GökayZafer Bahadır SaraçMevlüt AktanBayram AkgülHasan SurözüCeyhun KazancıMustafa Temel BozbağUral AküzümBilal AslanMurat ŞahinHüseyin YangınSeymen GençtürkAdem DoğruGürkan UğurFazlı ÇilingirEdiz Girayİbrahim ÖzbayMetin AkyüzKazım ŞengöçgelMuhammet AkçayEsma EsinBilal TuğrulBurak AkkanSEÇIMDE desteğini İbrahim Hacıosmanoğlu'na verdiğini açıklayan, sandıklar açıldıktan sonra yaptığı konuşmada şunları söyledi: "İbrahim Hacıosmanoğlu verdiği sözleri tutar, tutamazsa zaten kendisi orada durmaz, bırakır. Tartışmaların olmadığı bir dönemin ilk günü olmasını diliyorum."YUSUF Günay'ın, Mehmet Büyükekşi'nin listesine yeniden girmesi için son ana kadar bastıran G.Saray'ın, bu isteği kabul görmedi.ve Ural Aküzüm'ü listesine dahil eden İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yana oyunu kullandı. Eyüpspor da G.Saray'la birlikte hareket edip Hacıosmanoğlu'nu destekledi.18 yıl Adana Demirspor Kulüp başkanlığı yapan yeni dönemde İbrahim Hacıosmanoğlu yönetiminde görev yapacak olanduygularını "16 yıldır tek adaylı bir seçim oluyordu. Sandığın kararına herkes saygı duyacak.diyerek dile getirdi.GENEL kurul için alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti.Güvenlik güçleri, delegeler ve basın mensupları alınmadan genel kurulun yapıldığı salonda arama yaptı.