Antalyaspor, Al-Khor’a mağlup oldu

Akdeniz ekibi, yeni sezon çalışmaları için geldiği Burdur kampının son gününde, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Kompleksi'ndeki İstiklal Stadı'nda Al-Khor ile hazırlık maçında karşılaştı. Alex de Souza yönetimindeki kırmızı-beyazlıların ilk 11'inde Ataberk Dadakdeniz, Burak İngenç, Erkan Eyibil, Osman Özmert, Efecan Gülerce, Arda Akkaş, Emir Gürlek, Mert Yılmaz, Civan Türkay, Mehmet İlhan ve Yannick Nkurunziza yer aldı.

Al-Khor, 12. dakikada Yohan Boli'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı, bu skorla tamamlandı. Kırmızı-Beyazlılar, Yohan Boli'nin 46. dakikadaki ikinci golüyle 2-0 geriye düştü. Antalyaspor, 66. dakikada Moussa Djenepo'un golüyle farkı 1'e indirdi: 1-2. Katar temsilcisi, sahadan 2-1 galip ayrıldı.