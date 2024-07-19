Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Svensson'un yerine Bah
Giriş Tarihi: 19.7.2024 11:03

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Svensson'un yerine Bah

Jonas Svensson yerine sağ bek arayışını sürdüren Beşiktaş, Benfica'nın sağ beki Alexander Bah için kiralama teklifi yaptı. Teknik direktör Van Bronckhorst'un çok beğendiği 26 yaşındaki Danimarkalı futbolcu, listedeki 1 numaralı aday.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Svensson’un yerine Bah

Jonas Svensson'un performansı Beşiktaş'ta yetersiz görülürken, savunmanın sağına takviye yapılması planlanıyor. Bu doğrultuda Beşiktaş'ta Alexander Bah ismi gündeme geldi. Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst, Benfica forması giyen Alexander Bah'ı çok beğeniyor.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI
Siyah-Beyazlılar, piyasa değeri 13 milyon Euro olarak gösterilen 26 yaşındaki Danimarkalı futbolcu konusunda kiralama teklifinde bulundu. Benfica'da yeni sezonda rotasyonda düşünülen Bah'ın ayrılma ihtimali yüksek gösteriliyor. 2027'ye kadar kontratı olan Bah için Portekiz ekibinden gelecek cevaba göre hareket edilecek. (Fanatik)

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Svensson'un yerine Bah
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA