SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Lugano maçı öncesi Allan Saint-Maximin kararı

Fenerbahçe'nin 4 yeni transferi Levent Mercan, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Maximin 23 Temmuz Salı günü İsviçre'de Lugano ile oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçına odaklandı. Ayaklarının tozları ile idmana çıkıp, Mourinho'nun gözüne girmek adına büyük performans sergileyen bu dörtlü, mevcut kadroyu delip ilk 11'de forma giymenin mücadelesini verecek.

İLK 11'E GİREBİLİR

Bu dörtlüden formaya en yakın aday olarak ise Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli'den bir yıllığına kiralanan Fransız sol kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin görülüyor. Yıldız oyuncu, Jose Mourinho'dan forma şansı bekleyecek. (Takvim)