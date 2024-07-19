SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom’da Icardi endişesi: 6 kilo kaybetti

Arjantinli gazeteci Gustavo Mendez, Galatasaraylı Mauro Icardi'nin, Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonraki durumu nedeniyle sarı-kırmızılı taraftarlar ve yöneticilerin endişeli olduğunu öne sürdü. Icardi'nin ayrılık sonrası depresyonda ve iştahsız olduğunu iddia eden Mendez, Arjantinli golcünün altı kilo kaybettiğini ve bu durumun sarı-kırmızılı taraftarlar ve yönetimi endişelendirdiği söyledi.

HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI

Wanda Nara, ayrılık ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaparken Mauro Icardi'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Mauro Icardi, Galatasaray'ın Avusturya kampında oynadığı ilk üç hazırlık maçında süre almadı. Arjantinli golcünün, 24 Temmuz'da Lecce ile oynanacak hazırlık maçında ise süre alması bekleniyor.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynanan Trencin karşılaşmasının ardından, "Icardi çok istekli. Bir sonraki maçta kullanacağız. Fiziksel olarak tüm oyuncuları hazırlamalıyız. Hazırlık kampı içindeyiz. Bir sonraki maçta Icardi'ye ne kadar süre vereceğimizi göreceğiz. Fiziksel durumuna bakacağız ve karar vereceğiz" diye konuştu.