Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan A Spor'da açıkladı! "Dünyaca ünlü bir santrfor alabiliriz"

"DÜNYACA ÜNLÜ BİR SANTRFOR ALABİLİRİZ"

Sözlerine devam eden Başkan Ertuğrul Doğan, "Onuachu dışında B planı olarak herkesin bildiği dünyaca ünlü bir santrforla görüşüyoruz. Hem Onuachu'da hem de bu isimde mesafe kat ettik. Maxi Gomez ile ilgili de sıkıntımız var. Orta nokta bulup durumu değerlendireceğiz." diyerek taraftara transfer müjdesini verdi.

UĞURCAN ÇAKIR KALACAK MI?

Uğurcan Çakır'ın transferi konusunda da açıklama yapan Ertuğrul Doğan, "Uğurcan şu an kampta. Bu formayı giymekten gurur duyan bir isim. Uğurcan'ın Avrupa'da forma giyme hayali var ama şu an böyle bir teklif yok. Yeni sezonda Uğurcan takımımızda gibi plan yapıyoruz." dedi.