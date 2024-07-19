U19 Milli Futbol Takımı, İspanya ile 1-1 berabere kaldı

U19 Milli Futbol Takımı, U19 Avrupa Şampiyonası B Grubu ikinci maçında İspanya ile karşılaştı. Belfast'taki Seaview Stadyumu'nda oynanan mücadelede Romanya Futbol Federasyonu'ndan Marian Barbu düdük çaldı. Marian Barbu'nun yardımcılıklarını Mihai Marica ve Benas Kikutis üstlendi. Türkiye U19 - İspanya U19 maçı 1-1 eşitlikle sona erdi. U19 Milli Futbol Takımı'nın golünü 90'ıncı dakikada Fahri Kerem Ay attı.

İspanya'nın golü ise 55'inci dakikada Yarek Gasiorowski'den geldi. Bu karşılaşmanın ardından U19 Milli Futbol Takımı, ikinci maçında ilk puanını aldı ve üçüncü sıraya yerleşti. 4 puana ulaşan İspanya ise grubun ikinci sırasında yer alıyor.

Ay-yıldızlılar gruptaki son maçında Danimarka ile karşılaşacak.