Atakaş Hatayspor, takım oyunuyla başarılı olmak istiyor

Bordo-Beyazlı takım, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Palandöken'deki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor. Teknik direktör Özhan Pulat, geçen sezon, kamp çalışmaları, yeni sezondan beklentileri ve transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Erzurum'un her zaman iyi bir kamp yeri olduğunu belirten Pulat, "Bizim için buranın özel bir yeri var. Sezon bitince hemen burayı organize ettik 20 gündür de buradayız. Zaman zaman alışılmışın dışında yağmur olsa da yine de İzmir, İstanbul ve Mersin gibi şehirlerin hava sıcaklığını göze aldığımızda bizim için keyifli bir hale geldi. Şu anda 2. etap çalışmalarını yapıyoruz ve her şey yolunda" dedi.

Pulat, Hatayspor'un geçen sene çok zor bir dönem geçirdiği hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Hatayspor artık ligde kimliği olan, yani asansör takım olmaktan ziyade ligde yerini almış bir ekip. Asrın felaketini yaşamış bir şehir. Volkan (Demirel) hoca çok büyük emek verdi. Yönetimle elinden geleni yaptı ama artık bir noktadan sonra kısmet olmayınca olmuyor. Hatay'ı çok iyi bilip yakından takip ettiğim için göreve çağrıldım. 4 haftalık bir süreçte takımda neyin eksik, neyin daha iyi yapılabilir olduğunu bilerek geldim. Oyuncularımıza kendi oyunumuzu inandırdık ve oyuna çabuk adapte olan kardeşlerimizle imkansız denilen 4 haftada yenilgisiz 8 puan alarak ligde tutunmayı başardık."

Pulat, şehrin ve takımın kendisi için ayrı bir yeri olduğunu kaydederek, şunları aktardı:

"40 yaşındayım ve mesleğimle alakalı dünyayı gezdim ama buradaki 2 yılım kendimi tamamlamam ve gelişmemde insani olarak bana birçok şey kattı. Samimiyetimle söylüyorum son 4 hafta 'bu takım düşerse bu insanların yüzüne nasıl bakacağım' algısı vardı. Beni motive eden, o insanların gücüdür; para veya sözleşme değil. Allah'a şükür Hatay halkına 1,5 yıl sonra ilk defa sevinç gözyaşı döktürdük. Onlarla bu gözyaşını dökmek benim için en büyük ödüldü."

"OYUNU BİR ÜST SEVİYEYE TAŞIYACAK BİR TAKIM KURMANIN PEŞİNDEYİZ"

Yeni sezon için farklı bir oyun sergilemeyi arzuladıklarını anlatan Pulat, şunları kaydetti:

"Önemli bir oyuncumuz olan Dele-Bashiru'yu kaybettik. Lazio'ya transfer oldu ve emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Kulübümüze çok büyük fedakarlıklar yaptı. Maddi olarak kazancı oldu. Lazio'daki kariyerinde başarılar diliyorum. Onun yerini hemen doldurmak kolay değil ama biz oyuncu gücünden ziyade bu sezon oyun gücümüzle var olmak istiyoruz. Geldiğimizde takımın geometrisini değiştirmeye yönelik hamleler yaptık. Daha kompakt 25 metrede oyunu oynayan, top rakipteyken iyi oynayıp hücum ettik. Şimdi ise genelde top bizdeyken nasıl oynamamız gerektiği konusunda oyuncuları ikna ettik. Antrenman ve hazırlık maçlarında eksik kadroyla olmamıza rağmen bunu bize gösteriyorlar. En büyük transferimizi kadromuzu koruyarak yaptık. Hatayspor kötü bir takım değildi ama geçen sene yaşadıklarımız Hatayspor'u son haftalarda ligde tutunmaya itti. Bu sene birbirini tanıyan ve doğru takviyelerle oyunu bir üst seviyeye taşıyacak bir takım kurmanın peşindeyiz."

"4 OYUNCUYU DA ALDIĞIMIZDA LİGDE HAZIR HALE GELECEĞİZ"

Pulat, 4 transfer yapmayı planladıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Orta sahaya biri yerli biri yabancı iki takviye yapmayı düşünüyoruz. Bir kenar, bir de stoper alacağız. Benim mantalitemde şu var, 30 kişilik fazla rekabet duygusuyla kaotik bir ortam oluşturmaktansa oynayanın, girenin çıkanın rekabet içinde olduğu bir kadro yapısı benim için daha mantıklı geliyor. Şimdi bu 4 oyuncuyu da aldığımızda lige hazır halde inşallah başlayacağız."