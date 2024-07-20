Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş, hazırlık maçında şov yaptı! Kartal'dan 5 gollü galibiyet
Giriş Tarihi: 20.7.2024 20:59 Son Güncelleme: 20.7.2024 21:01

Beşiktaş, hazırlık maçında şov yaptı! Kartal'dan 5 gollü galibiyet

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, Slovenya kampı kapsamındaki son hazırlık maçında Avusturya temsilcisi Grazer AK ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 5-1'lik skorla kazandı.

Beşiktaş, hazırlık maçında şov yaptı! Kartal’dan 5 gollü galibiyet

Sportplatz Lannach'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş 5-1 kazanırken goller; 9 ve 12. dakikalarda Mustafa Hekimoğlu, 20 ve 50. dakikalarda Milot Rashica ve 26. dakikada Rafa Silva'dan geldi.

Grazer'in tek golünü ise 3. dakikada Michael Lang kaydetti.

Beşiktaş'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 17 yaşındaki genç forvet Mustafa Hekimoğlu, ilk 20 dakikada 2 gol 1 asist kaydederek maça damgasını vurdu.

Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile, siyah-beyazlı formayla ilk kez sahaya çıktı. İtalyan golcü, 63. dakikada Mustafa Hekimoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu.

Beşiktaş, bir sonraki hazırlık maçında 27 Temmuz Cumartesi günü Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş, hazırlık maçında şov yaptı! Kartal'dan 5 gollü galibiyet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA