Beşiktaş, hazırlık maçında şov yaptı! Kartal’dan 5 gollü galibiyet

Sportplatz Lannach'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş 5-1 kazanırken goller; 9 ve 12. dakikalarda Mustafa Hekimoğlu, 20 ve 50. dakikalarda Milot Rashica ve 26. dakikada Rafa Silva'dan geldi.

Grazer'in tek golünü ise 3. dakikada Michael Lang kaydetti.

Beşiktaş'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 17 yaşındaki genç forvet Mustafa Hekimoğlu, ilk 20 dakikada 2 gol 1 asist kaydederek maça damgasını vurdu.

Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile, siyah-beyazlı formayla ilk kez sahaya çıktı. İtalyan golcü, 63. dakikada Mustafa Hekimoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu.

Beşiktaş, bir sonraki hazırlık maçında 27 Temmuz Cumartesi günü Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.