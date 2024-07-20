Dünya Fenerbahçeliler gününe coşkulu kutlama

Fethiye'de buluşan Fenerbahçe taraftarları19 Temmuz'un özel anlamını taşıyan Fenerbahçeliler gününü coşkulu şekilde kutladı. Kutlama, Fethiye Fenerbahçeliler derneği tarafından Karacabey restoranda gerçekleştirildi.

Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Mustafa Hakan Safi ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın da katıldığı gecede sarı lacivertli renklere gönül vermiş çok sayıda Fenerbahçe'li de bir araya geldi.

Programın açılış konuşmasını yapan Fethiye fenerbahçe'liler derneği Başkanı Cihan Ünal Fenerbahçe'nin Türk sporuna ve taraftarlarına kattığı değerleri anlatarak 19 temmuz'un önemine vurgu yaptı. Ardından konuşan Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Mustafa Hakan Safi kulübün güncel durumu hakkında bilgiler vererek taraftarlara özellikle bu gece ve her zaman yaptıkları desteklerden dolayı teşekkür etti.

Gecede Fenerbahçe'nin sevilen voleybolcusu Melissa Vargas futbolcular Cengiz Ünver ve Osayi Samuel'in imzalı formaları açık arttırma ile satışa çıkarıldı. Bu özel hatıra formalar taraftarlar arasında büyük ilgi görürken geceye de büyük heyecan kattı. Osayi Samuel'in formasını Fethiye'denTaner Aydın isimli işletmeci 107 binTL ye alkışlar arasında satın aldı.

Fenerbahçe taraftarları bu yıl şampiyonluk beklediklerini de ifade ettikleri gecede "En büyük Fenerbahçe "sloganları da attılar. Fenerbahçe kulübü'nün kuruluş yılını simgeleyen 19 temmuz (19.07)her yıl dünya genelindeki Fenerbahçe taraftarları tarafından gururla ve coşkuyla kutlanıyor.