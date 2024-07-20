Fenerbahçe, Lugano maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan pas çalışmasıyla devam eden idmanda taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.

Teknik direktör Mourinho, taktik çalışmayı sık sık durdurarak oyunculara uyarılarda bulundu. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise sarı-lacivertli takımın taktik çalışmaya devam ettiği belirtildi. Milli futbolcu Samet Akaydın, bireysel çalıştı. Fenerbahçe, Lugano müsabakasının hazırlıklarına yarın devam edecek.