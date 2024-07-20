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Giriş Tarihi: 20.7.2024 13:28

Kenan Yıldız, Juventus'tan zam bekliyor

Juventus, Kenan Yıldız ile yeni sözleşme görüşmelerine devam ediyor. İtalyan ekibi, 19 yaşındaki milli futbolcuya senelik 1.2 milyon euro ödemeye hazır ancak Kenan Yıldız daha yüksek bir teklif bekliyor.

Kenan Yıldız, Juventus’tan zam bekliyor

Juventus, 19 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız ile yeni sözleşme imzalamak istiyor. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, taraflar arasında yeni sözleşme için görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Juventus, sözleşmesi 2027 yılında bitecek Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmak istiyor.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
İtalyan basınındaki haberde, Juventus'un yeni sözleşme ile birlikte Kenan Yıldız'ın maaşını dört katına çıkarmaya hazır olduğu ve milli oyuncuya senelik 1.2 milyon Euro vermek istediği belirtildi. Kenan Yıldız'ın ise özellikle Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra değerini arttırdığını düşündüğü ve daha yüksek bir teklif beklediği kaydedildi. Juventus forması altında geçen sezon 32 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

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Kenan Yıldız, Juventus'tan zam bekliyor
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