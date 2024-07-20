SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya, En-Nesyri’yi bitirdi

Yaptığı takviyelerle yeni sezon öncesi eksiklerini de bir bir kapatan F.Bahçe'de gözler En Nesyri transferinde. Sarı-Lacivertliler uzun süredir takipte olduğu Faslı oyuncu ile her konuda anlaşırken Roma'nın devreye girmesine rağmen futbolcunun tercihi değişmedi. Ancak Sevilla ise pazarlıklarda direnmeye devam ediyor. F.Bahçe cephesi 25 milyon Euro'dan başlayan pazarlıklarda 20 milyon Euro'ya İspanyol kulübünü ikna ederken, görüşmeler ödeme planı üzerinde sürüyor.

Endülüs ekibi, bonservisin en az yarısını peşin istiyor. F.Bahçe ise bunun taksitler halinde yapılması için diretiyor. 27 yaşındaki yıldız santrfor için tüm gelişmeler pozitif devam ederken iki kulüp arasında pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor. Sarı-lacivertliler yeni haftada En Nesyri'yi İstanbul'a getirerek bu transferde finali de görmenin peşinde.

BRANCO MASADA MASADA

Bu sezon Kanarya'nın transferdeki tek yetkilisi Mario Branco… Sportif direktörlük koltuğunda oturan 48 yaşındaki Portekizli, tüm transferlerde rol alırken En Nesyri için de Sevilla ile kıran kırana pazarlıklarını sürdürüyor.