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Giriş Tarihi: 20.7.2024 13:50

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Luan Peres'ten Eyüpspor kararı

Fenerbahçe'de kadroya düşünülmeyen Luan Peres, Eyüpspor'un ilgisine rağmen ülkesi Brezilya'ya dönmeye sıcak bakıyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Luan Peres’ten Eyüpspor kararı

Fenerbahçe'de 2022 yılı yaz transfer döneminde Kim Min-Jae'nin Napoli'ye transferinin ardından kadroya dahil edilen Luan Peres beklenenleri verememişti. Sarı-Lacivertliler'de yeni teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni sezon kadro planlamasında düşünmediği isim için teklif bekleniyor.

EYÜPSPOR DEVREYE GİRMİŞTİ
Bu sene Süper Lig'e çıkan Eyüpspor kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendirmek istiyor. 30 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu için Eyüpspor devrede ancak oyuncu tarafı bu transfere sıcak bakmıyor.

Ülkesi Brezilya'ya geri dönmeye daha sıcak bakan Luan Peres için şu anda Brezilya'ya transferi daha yüksek bir ihtimal. Geleceğinin kısa sürede netleşmesi beklenen Peres, Fenerbahçe'de 2023-2024 sezonunda 3 Konferans Ligi maçında forma giymişti. (Sporx)

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Luan Peres'ten Eyüpspor kararı
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