SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Sevilla’dan En-Nesyri açıklaması: Fenerbahçe’ye yakın

Sevilla Basın Sözcüsü Javier Santos, Youssef En-Nesyri'nin Transfer durumuyla ilgili son durumu paylaştı. Arriyadiyah'a açıklamalarda bulunan Santos, En-Nesyri'nin Fenerbahçe'ye transfer olmaya yakın olduğunu belirtti.

Santos, "Yapılan görüşmelerin ardından En-Nesyri Fenerbahçe'ye katılmaya yakın. Suudi ekiplerinin En-Nesyri için Sevilla ile görüştüğü doğru değil, en azından kulübe ulaşan bir teklif yok" ifadelerini kullandı.

Youssef En -Nesyri, kariyeri boyunca 290 maçta süre alırken 93 gol ve 12 asist kaydetti. 27 yaşındaki futbolcu, Malaga, Leganes ve Sevilla formalarını giydi.

