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Giriş Tarihi: 20.7.2024 13:37

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Sofyan Amrabat'a 12 milyon Euro

Orta saha arayan Fenerbahçe, Fiorentina'nın yıldızı Sofyan Amrabat'la masaya oturdu. Manchester United'ın bonservisini almadığı Faslı isim için 12 milyon Euro teklif edildi. Mor-Menekşeler ise 15 milyon Euro'da diretiyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Sofyan Amrabat’a 12 milyon Euro

Transferde gaza basan ve eksik bölgelerini tek tek tamamlayan Fenerbahçe'de sıra orta sahaya geldi. Yeni sezonda mutlak şampiyonluk isteyen ve birbirinden önemli yıldızlarla görüşen sarı-lacivertliler, son olarak Fiorentina'nın yıldızı Sofyan Amrabat'la görüşme gerçekleştirdi. Kiralık sözleşmesi sona erince Manchester United'dan Fiorentina'ya dönen tecrübeli futbolcuyla önceki gün masaya oturuldu.

GALATASARAY DA İSTİYORDU
Hem Amrabat hem de Fiorentina'yla yapılan pazarlıklarda büyük mesafe kat edildi. Galatasaray'ın da istediği Faslı yıldıza ezeli rakibinden daha iyi şartlar sunan Sarı-Lacivertliler oyuncuyla anlaşma aşamasına geldi. Sözleşmesi 2025 haziranda bitecek olan oyuncu için de Fiorentina'ya 12 milyon euro teklif edildi. Mor-menekşeler ise 15 milyon Euro'da diretiyor. Transferde görüşmeler devam ediyor. (Fotomaç)

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Sofyan Amrabat'a 12 milyon Euro
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