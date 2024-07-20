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Giriş Tarihi: 20.7.2024 13:44

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş ve Trabzonspor'un Iheanacho savaşı

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Trabzonspor, Kelechi Iheanacho için karşı karşıya geldi. Transfer döneminin hareketli takımlarından olan Süper Lig devleri sözleşmesi sona eren yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş ve Trabzonspor’un Iheanacho savaşı

Kamp çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Trabzonspor bu sezon transferde adından söz ettirmeye devam ediyor. Siyah-Beyazlılar kadrosunu Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Immobile ile kadrosunu güçlendirdi. Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte oyuncuları bir bir açıklayan Fırtına ise Draguş, Ozan Tufan, Nwakaeme, John Lundstram ve Barisic gibi önemli isimleri kadrosuna kattı. Bordo-Mavili kulüpte başkan Ertuğrul Doğan, Onuachu'nun yanına bir forvet takviyesi daha yapacaklarını belirtti.

Nijerya basını forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş ve Trabzonspor Leicester City'den ayrılan Kelechi Iheanacho ile ilgilendiğini duyurdu. Soccernet.ng'nin haberine göre, Beşiktaş ve Trabzonspor'un peşinde olduğu golcü oyuncu İngiltere'den gelen tekliflere öncelik verecek. Wolves, Crystal Palace, West Ham ve Sevilla'nın da yıldız isimle adı geçiyor. Geçtiğimiz sezon Leicester City formasıyla 26 maça çıkan Iheanacho, 6 gol 2 asistlik performans sergiledi. Leicester City ile sözleşme yenilemeyen 27 yaşındaki golcü oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor. (Fotomaç)

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SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş ve Trabzonspor'un Iheanacho savaşı
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