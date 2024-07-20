Wanda Nara’nın babası gözaltına alındı

Mauro Icardi ile ayrılığı ile gündeme gelen Wanda Nara, bu kez babası Andres Nara'nın gözaltına alınmasıyla gündem oldu. Arjantin medyasında yer alan habere göre, Andres Nara'nın (67), eşi Alicia Barbasola'ya (35) şiddet uyguladığı ve birkaç komşunun evden gelen çığlıkların ardından polisi aradığı belirtildi.

KARAKOLDA TUTULUYOR

Barbasola'nın eve gelen polislere, Nara'nın kendisine vurduğunu söylediği ve polislerin Andres Nara'yı gözaltına aldığı kaydedildi. Andres Nara'nın gelen polislerle birlikte karakola götürüldüğü ve gözaltına alındığı kaydedildi. Gözaltına alınan Nara'nın Tigre'de polis karakolunda tutulduğu ifade edildi. Barbasola'nın ifadesinde de ayrıca bu tür bir olayın ilk defa yaşanmadığını söylediği öne sürüldü.

TUTUKLAMA VE İHANET İDDİASI

Polis raporunda ise Andres Nara'nın ağır yaralama ve şiddet suçlarından tutuklanacağı bilgisinin olduğu iddia edildi. Öte yandan Andres Nara'nın başka bir kadınla da ilişki yaşadığı ve söz konusu kadınla yaptığı konuşmaların geçtiğimiz hafta sızdırıldığı hatırlatıldı.

