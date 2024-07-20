Yabancı 14 oluyor

Türkiye Futbol Federasyonu başkanı koltuğuna oturan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve ekibinin ilk iş olarak yabancı sayısında değişikliğe gideceği öğrenildi.
Yeni başkan Hacıosmanoğlu'nun, özellikle kulüplerden gelen istek üzerine önceki federasyonun 12'ye düşürdüğü yabancı oyuncu sayısını tekrar 14'e çıkaracağı ve bunu ilk yönetim kurulu toplantısında oylamaya sunacağı bildirildi.
Kulis bilgilerine göre de 8+3 devam
edecek ama toplamda takımların yine 14 yabancısı olacak. TFF Başkanı ayrıca genel kurulda dediği, "Kulüp başkanlarının PFDK'ya sevkini yasaklayacağız"
açıklamasının ardından ilgili talimatta değişikliğe gidecek. Bu arada seçimi kazandıktan sonra yaptığı bir başka konuşmada da "Futbolu, güzelliklerini, kardeşliği, barışı sağlamak için yola çıktık. Federasyon kurullarına buradan sesleniyorum, etik olan yeni yönetimin önünü açmak. Buradan talebim, istifalarını sunsunlar"
diyen Hacıosmanoğlu, dün bu mesajı ilgili birimlere bir kez daha iletti. Gözler, artık 15 kurulun vereceği kararda. Hacıosmanoğlu yeni görev dağılımını pazartesi günü yapacak.
ASİL LİSTE:
İ.Hacıosmanoğlu (Başkan)
Mecnun Otyakmaz
Bayram Saral
Zehra Neşe Kavak
Lale Cender
Fuat Gökdaş
Cengiz Gökay
Zafer Bahadır Saraç
Mevlüt Aktan
Bayram Akgül
Hasan Surözü
Ceyhun Kazancı
Mustafa T. Bozbağ
Ural Aküzüm
Bilal Aslan
YEDEK LİSTE:
Murat Şahin
Hüseyin Yangın
Seymen Gençtürk
Adem Doğru
Gürkan Uğur
Fazlı Çilingir
Ediz Giray
İbrahim Özbay
Metin Akyüz
Kazım Şengöçgel
Muhammet Akçay
Esma Esin
Bilal Tuğrul
Burak Akkan
İŞTE İSTİFASI BEKLENEN KURULLAR
Denetleme Kurulu
Tahkim Kurulu
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
Amatör Futbol Disiplin Kurulu
Etik Kurulu
Lisans Kurulu
Merkez Hakem Kurulu
Temsilciler Kurulu
Sağlık Kurulu
Dopingle Mücadele Kurulu
Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu
Engelliler Koor. Kurulu
Dış ilişkiler İcra Kurulu Mustafa Demirel'in başkanı olduğu Tahkim Kurulu
Fair Play Kurulu