Yabancı 14 oluyor

Türkiye Futbol Federasyonu başkanı koltuğuna oturanYeni başkan Hacıosmanoğlu'nun, özellikle kulüplerden gelen istek üzerine önceki federasyonunKulis bilgilerine göre deedecek ama toplamda takımların yine 14 yabancısı olacak. TFF Başkanı ayrıca genel kurulda dediği,açıklamasının ardından ilgili talimatta değişikliğe gidecek. Bu arada seçimi kazandıktan sonra yaptığı bir başka konuşmada da "Futbolu, güzelliklerini, kardeşliği, barışı sağlamak için yola çıktık. Federasyon kurullarına buradan sesleniyorum, etik olan yeni yönetimin önünü açmak.diyen Hacıosmanoğlu, dün bu mesajı ilgili birimlere bir kez daha iletti.İ.Hacıosmanoğlu (Başkan)Mecnun OtyakmazBayram SaralZehra Neşe KavakLale CenderFuat GökdaşCengiz GökayZafer Bahadır SaraçMevlüt AktanBayram AkgülHasan SurözüCeyhun KazancıMustafa T. BozbağUral AküzümBilal AslanMurat ŞahinHüseyin YangınSeymen GençtürkAdem DoğruGürkan UğurFazlı ÇilingirEdiz Girayİbrahim ÖzbayMetin AkyüzKazım ŞengöçgelMuhammet AkçayEsma EsinBilal TuğrulBurak AkkanDenetleme KuruluTahkim KuruluUyuşmazlık Çözüm KuruluProfesyonel Futbol Disiplin KuruluAmatör Futbol Disiplin KuruluEtik KuruluLisans KuruluMerkez Hakem KuruluTemsilciler KuruluSağlık KuruluDopingle Mücadele KuruluSporcu Esenliği ve Çocuk Koruma KuruluEngelliler Koor. KuruluDış ilişkiler İcra Kurulu Mustafa Demirel'in başkanı olduğu Tahkim KuruluFair Play Kurulu