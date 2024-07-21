Doue tamam Wendel yolda

G.Saray Okan Buruk'un sağ beke ısrarla istediği Guela Doue için Rennes ile 6 milyon bonservis, artı 2 milyon Euro bonuslar karşılığında anlaştı.Ayrıca orta sahada Torreira'nın yanına partner arayışında Zenit'ten Wendel'i renklerine bağlamak için uğraş veren Aslan, bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Rus ekibinin 16 milyon Euro'luk ısrarı düşürülmeye çalışılıyor.Türkiye genelinde yaşanan aşırı sıcaklar Galatasaray'ın yıldızı İcardi'yi de bunalttı. Arjantinli yıldız, izin gününde evinin havuzuna girerek serinledi.Wanda Nara ile ayrılan başarılı futbolcunun kilo verdiği de gözlerden kaçmadı. Takımının Avusturya kampında oynadığı hazırlık maçlarında süre almayan İcardi,