Herkesten çok bize lazım

Ferdi Kadıoğlu'nun dahabonservis karşılığında Fenerbahçe'ye getiren dönemin Sportif Direktörüdemişti. İşte o Ferdi, kendisine güveni boşa çıkarmadı. Bugün 24 yaşında ve Avrupa'nın en büyük takımlarını peşinden koşturuyor.Euro 2024'te Montella'nın 5 karşılaşmada da 11'de görev verdiği Ferdi, değerini 9 milyon Euro artırırken performansıyla "Turnuvanın gizli mücevherlerinden biri" övgüsünü aldı. Başkan Ali Koç geçen sezonun ortasında "Ferdi'yi artık elimizde tutamayız" demişti ancak Mourinho'nun gelişiyle her şey değişti. Portekizli hoca,deyince yönetim de tüm kapıları kapattı.