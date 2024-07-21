Kartal şov!

Beşiktaş, Slovenya kampındaki son hazırlık maçında Avusturya temsilcisi Grazer AK'yi gol yağmuruna tuttu.
Mücadeleyi 5-1 kazanan siyah-beyazlılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 17 yaşındaki genç forvet Mustafa Hekimoğlu, ilk 20 dakikada 2 gol 1 asist
kaydederek maça damgasını vururken, 26'da ağları sarsan Rafa Silva da ilk golünü atmış oldu. Kartal'ın diğer sayıları Rashica'dan geldi.
Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile,
siyah-beyazlı formayla ilk kez sahaya çıktı. İtalyan golcü, 63. dakikada Mustafa Hekimoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu. Kartal, bir sonraki hazırlık maçında 27 Temmuz'da Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
DİKKAT ÇEKENLER
Rashica:
Kosovalı futbolcu hücumda 2 gol, 1 asistle yıldızlaşırken asli görevinin dışında savunmaya yaptığı yardımlar da dikkat çekti.
Semih Kılıçsoy:
Grazer'e karşı oldukça etkiliydi. Sahada yer aldığı 45 dakikada sol kanadı iyi kullandı bir de asist yaptı.
Mustafa Erhan Hekimoğlu:
Beşiktaş'ın genç forveti iki gol bir asistle oynayarak maçın öne çıkan ilk isimlerinden oldu.
Rafa Silva:
Shahktar Donetsk maçına göre daha etkiliydi ve bir de gol attı. Sürekli rakip savunma arkasına sarkıp başarılı koşular attı.
Immobile:
30 dakikaya yakın sahada kaldı. Kendisi net pozisyonlara girmese de arkadaşlarına güzel servisler ve paylaşımlar yaptı.
VAN BRONCKHORST: MUSTAFA BENİ ETKİLİYOR
Teknik Direktör Van Bronckhorst maçtan sonra yaptığı açıklamada "Görmek istediklerimi gördüğüm bir maç oldu. Hareketliliğimiz, hücumdaki hızımız iyiydi. Mustafa Hekimoğlu'nun performansından çok mutluyum, iyi başladı. Genç yaşına rağmen beni etkiliyor, bu tarz oyuncular bana enerji veriyor. Rafa çoğunlukla boş pozisyonları buldu. Benfica'da kalitesini yıllarca göstermişti, ritmini buluyor" dedi.