Kartal şov!

Beşiktaş, Slovenya kampındaki son hazırlık maçındaMücadeleyi 5-1 kazanan siyah-beyazlılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayankaydederek maça damgasını vururken, 26'da ağları sarsan Rafa Silva da ilk golünü atmış oldu.Beşiktaş'ın yeni transferisiyah-beyazlı formayla ilk kez sahaya çıktı. İtalyan golcü, 63. dakikada Mustafa Hekimoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu. Kartal, bir sonraki hazırlık maçındaKosovalı futbolcu hücumda 2 gol, 1 asistle yıldızlaşırken asli görevinin dışında savunmaya yaptığı yardımlar da dikkat çekti.Grazer'e karşı oldukça etkiliydi. Sahada yer aldığı 45 dakikada sol kanadı iyi kullandı bir de asist yaptı.Beşiktaş'ın genç forveti iki gol bir asistle oynayarak maçın öne çıkan ilk isimlerinden oldu.Shahktar Donetsk maçına göre daha etkiliydi ve bir de gol attı. Sürekli rakip savunma arkasına sarkıp başarılı koşular attı.30 dakikaya yakın sahada kaldı. Kendisi net pozisyonlara girmese de arkadaşlarına güzel servisler ve paylaşımlar yaptı.Teknik Direktör Van Bronckhorst maçtan sonra yaptığı açıklamada "Görmek istediklerimi gördüğüm bir maç oldu. Hareketliliğimiz, hücumdaki hızımız iyiydi. Mustafa Hekimoğlu'nun performansından çok mutluyum, iyi başladı. Genç yaşına rağmen beni etkiliyor, bu tarz oyuncular bana enerji veriyor. Rafa çoğunlukla boş pozisyonları buldu. Benfica'da kalitesini yıllarca göstermişti, ritmini buluyor" dedi.