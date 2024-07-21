Kenan 1.2 milyon Euro’yu az buldu

Kenan Yıldız'ın 2027 yılında bitecek sözleşmesini 2029'a kadar uzatmak isteyen Juventus, futbolcu ile görüşmelerini sürdürüyor. İtalyan ekibinin, Yıldız'ın maaşını dört katına çıkarmaya hazır olduğu ve 1.2 milyon Euro önerdiği belirtildi.İtalyan basınında daha önce yer alan haberlerde Juventus'un yeni mukavele imzalanması halinde Kenan'a 10 numaralı formayı vermeyi planladığı öne sürülmüştü. Geçen sezon 32 maçta süre bulan Kenan, 4 gol atıp 1 de asist yapmıştı.