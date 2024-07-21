Madrid’de Arda Güler çılgınlığı!

Real Madrid'in gözbebeği Arda Güler'in forma satışında patlama yaşanıyor. İspanyol basını Defensa Central'de yer alan habere göre; genç futbolcunun EURO 2024'te gösterdiği performans İspanya'da büyük yankı uyandırırken, Madrid devinde adeta Arda Güler çılgınlığı yaşandı. Real Madrid taraftarları Arda Güler formalarına akın etti.19 yaşındaki milli yıldız, Mbappe, Vinicius, Bellingham ve Modric'ten sonra takımda en çok forması satılan futbolcu konumuna yükseldi.