Mourinho’nun özel ilacı!

Fenerbahçe taraftarının takıma katılması için saatleri saydığı Youssef En-Nesyri için kulübü Sevilla'dan sevindiren açıklama geldi." ifadelerini kullandı. 4 sezondur Endülüs ekibinin formasını terleten 27 yaşındaki forvetianaliz etti. İşte öne çıkan detaylar:Futbola ülkesi Fas'ta Academir Mohammed Football takımında başladı.1.92'likgüçlü fiziği ve top tekniğiyle öne çıkan oyuncu, 18 yaşında Malaga tarafından keşfedilerek İspanya'nın yolunu tuttu.Farklı yaş gruplarında oynamasının ardından 43 maçta 49 gol atarak 2017 yılında A takıma terfi ettirildi veperformansı En- Nesyri'ye Leganes'in kapılarını açtı.Faslı oyuncu, Leganes formasıyla 1.5 sezonda ağları 15 kez sarsarken 4 de asist gerçekleştirdi.Parlak form grafiğiyle 2020'de elit bir santrfor olacağı(ilki Muriel: 24.5 milyon Euro) olarak gitmesinden belliydi.Endülüs takımındaki ilk sezonunda patlama gerçekleştirenSonraki sezon diz ve kas sakatlığından başını kaldıramazken 19 karşılaşmayı kaçırdı. 29 maçta 5 gol attı.Geride kalan sezonda ilk yılındaki performansına yaklaşanSadece 1 maçta bilek sorunundan dolayı forma giymedi.En-Nesyri, uzun boyuna rağmen dribbling ve hızını iyi kullanırken 4-3-3'ün kanatlarında da forma giyebiliyor.Mourinho'nun En-Nesyri'de ısrarcı olmasının sebeplerinden biri de en verim aldığı oyunculara benzer yapıda olması.Hepsinin ortak özelliği sırtı dönük top saklayabilmesi ve güçlü olmaları.Fener bahçe, Fasla oyuncu ile 4 yıllık anlaşma imzalayacak. Yıllık 4 milyon Euro net ücret ve başarı bonusu kazanacak.Fenerbahçe, En-Nesyri'yi 17.05 milyon € üzerinde bir rakama transfer ederse, Süper Lig tarihindeki en pahalı transferi olacak. Bugüne kadar ki en yüksek ücret 17 milyon Euro ile Galatasaraylı Jardel'e ait. İkinci sırada 15 milyon Euro ile F.Bahçeli Cengiz Ünder var.