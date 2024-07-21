SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Asensio’dan müjdeli haber

Beşiktaş, gelecek sezona iddialı bir kadro ile girmek istiyor ve şampiyonluğu hedefliyor. Bunun için Siyah-beyazlı ekip transfer çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Şimdiden Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile'yi kadrosuna katan Kara Kartal transferde durmak bilmiyor. Beşiktaş bu hamlelerden sonra bir dünya yıldızının peşine daha düştü.

AYRILMAYA ONAY ÇIKTI

Beşiktaş, bir süredir Paris Saint Germain forması giyen Marco Asensio'nun peşine düşmüştü. Siyah-beyazlılara Asensio'dan müjdeli haber geldi. Asensio'nun takımda yeterli süreyi bulamamasından dolayı ayrılmak istediği ve bu isteğe teknik direktör Luis Enrique'den onay çıktığı belirtildi.

Ayrıca İspanyol basını, birkaç hafta önce Marco Asensio'nun Paris'te hiç de mutlu olmadığını ve Beşiktaş'ın iyi bir seçenek olarak öne çıktığını yazdı. Geçtiğimiz sezon Real Madrid'den PSG'ye transfer olan İspanyol yıldız, Fransız takımıyla 31 maça çıkarken bu müsabakalarda 5 gol ve 7 asist yaptı. (Fotomaç)

