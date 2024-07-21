SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Sol beke Tagliafico önerisi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Kongolu sol beki Arthur Masuaku için gelecek teklifleri değerlendirecek olan Siyah-Beyazlılar'a menajerler tarafından Lyon'un Arjantinli sol beki Nicolas Tagliafico'nun önerildiği ifade edildi.

Kartal'da yönetimin bu öneriye şu an için cevap vermediği ve Masuaku ile yolların ayrılması durumunda Tagliafıco için bir hamle yapabileceği ifade ediliyor. Geçen sezon Fransız ekibiyle 31 maçta görev alan 31 yaşındaki futbolcu 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Lyon ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcunun 8 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunuyor. Arjantin formasıyla da 63 maça çıkan Tagliafico 1 gole imza attı.