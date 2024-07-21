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Giriş Tarihi: 21.7.2024 15:17

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jefferson Lerma'dan transfer açıklaması

Önümüzdeki sezon için önüne mutlak şampiyonluk hedefi koyan Fenerbahçe'de gündeme Crystal Palace'tan Jefferson Lerma gelmişti. Kolombiyalı oyuncu, kendisine sorulan Fenerbahçe sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jefferson Lerma’dan transfer açıklaması

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Jefferson Lerma, sarı-lacivertli ekibin kendisine olan ilgisi için açıklama yaptı. Kolombiya basınından Canal RCN'nin haberine göre; Copa America'da Kolombiya formasıyla gösterdiği performans büyük beğeni kazanan Lerma, transfer gündeminin önde gelen isimlerinden biri haline geldi. Haberde, Crystal Palace'ın kendisi hakkındaki şüphelerinin ortadan kalktığı ifade edilirken, Fenerbahçe'nin Lerma'ya olan ilgisine rağmen oyuncunun Premier Lig'de kalmayı tercih ettiği kaydedildi.

FENERBAHÇE SORUSUNA YANIT
Öte yandan Copa America sonrası Kolombiya'da gerçekleştirilen bir etkinlikte transfer sorularına yanıt veren Lerma, Crystal Palace ile olan sözleşmesinin hala geçerli olduğunu belirtti. Buna ek olarak, sözleşmesinin 3 yıl daha geçerli olduğunu ifade eden Lerma, Fenerbahçe haberleri ile ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını kaydetti. 29 yaşındaki Lerma, geçen sezon başında Bournemouth'la sözleşmesi sona ermesinin ardından Crystal Palace'a imza atmıştı. Palace'da 31 maça çıkan Kolombiyalı ön libero, 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu. (Akşam)

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jefferson Lerma'dan transfer açıklaması
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