SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho’nun özel ilacı: En-Nesyri

Fenerbahçe taraftarının takıma katılması için saatleri saydığı Youssef En-Nesyri için kulübü Sevilla'dan sevindiren açıklama geldi. İspanyol kulübün sözcüsü Javier Santos, Suudi Arabistan'dan Arriyadiyah'a yaptığı açıklamalarda "En-Nesyri Fenerbahçe'ye katılmaya yakın. Suudi ekiplerinin En-Nesyri için Sevilla ile görüştüğü doğru değil, en azından kulübe ulaşan bir teklif yok" ifadelerini kullandı.
4 sezondur Endülüs ekibinin formasını terleten 27 yaşındaki forveti SABAH Spor analiz etti. İşte öne çıkan detaylar:
- Futbola ülkesi Fas'ta Academir Mohammed Football takımında başladı.
- 1.92'lik güçlü fiziği ve top tekniğiyle öne çıkan oyuncu, 18 yaşında Malaga tarafından keşfedilerek İspanya'nın yolunu tuttu.
- Farklı yaş gruplarında oynamasının ardından 43 maçta 49 gol atarak 2017 yılında A takıma terfi ettirildi ve iki sezonda 41 maçtaki 5 gol-1 asistlik performansı En- Nesyri'ye Leganes'in kapılarını açtı.
- Faslı oyuncu, Leganes formasıyla 1.5 sezonda ağları 15 kez sarsarken 4 de asist gerçekleştirdi.
DÖNEMİN EN PAHALI İKİNCİ TRANSFERİYDİ
- Parlak form grafiğiyle 2020'de elit bir santrfor olacağı Sevilla'ya dönemin en pahalı ikinci transferi (ilki Muriel: 24.5 milyon Euro) olarak gitmesinden belliydi.
- Endülüs takımındaki ilk sezonunda patlama gerçekleştiren En-Nesyri; Messi (30 gol), Benzema (23), Suarez (21) gibi süper starların arasında ligi 18 golle 5. sırada tamamladı.
- Sonraki sezon diz ve kas sakatlığından başını kaldıramazken 19 karşılaşmayı kaçırdı. 29 maçta 5 gol attı.
- Geride kalan sezonda ilk yılındaki performansına yaklaşan Faslı santrfor, toplamda fileleri 20 defa havalandırırken 2 de asist katkısı verdi. Sadece 1 maçta bilek sorunundan dolayı forma giymedi.
- En-Nesyri, uzun boyuna rağmen dribbling ve hızını iyi kullanırken 4-3-3'ün kanatlarında da forma giyebiliyor.
- Mourinho'nun En-Nesyri'de ısrarcı olmasının sebeplerinden biri de en verim aldığı oyunculara benzer yapıda olması. İnter'de Milito, Chelsea'de Drogba, Roma'da Lukaku… Hepsinin ortak özelliği sırtı dönük top saklayabilmesi ve güçlü olmaları.
4 YILLIK İMZA, REKOR KIRABİLİR
Fenerbahçe, Fasla oyuncu ile 4 yıllık anlaşma imzalayacak. Yıllık 4 milyon Euro net ücret ve başarı bonusu kazanacak. Fenerbahçe, En-Nesyri'yi 17.05 milyon Euro üzerinde bir rakama transfer ederse, Süper Lig tarihindeki en pahalı transferi olacak. Bugüne kadar ki en yüksek ücret 17 milyon Euro ile Galatasaraylı Jardel'e ait. İkinci sırada 15 milyon Euro ile Fenerbahçeli Cengiz Ünder var.