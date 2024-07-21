SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho’nun özel ilacı: En-Nesyri

DÖNEMİN EN PAHALI İKİNCİ TRANSFERİYDİ

- Parlak form grafiğiyle 2020'de elit bir santrfor olacağı Sevilla'ya dönemin en pahalı ikinci transferi (ilki Muriel: 24.5 milyon Euro) olarak gitmesinden belliydi.

- Endülüs takımındaki ilk sezonunda patlama gerçekleştiren En-Nesyri; Messi (30 gol), Benzema (23), Suarez (21) gibi süper starların arasında ligi 18 golle 5. sırada tamamladı.

- Sonraki sezon diz ve kas sakatlığından başını kaldıramazken 19 karşılaşmayı kaçırdı. 29 maçta 5 gol attı.

- Geride kalan sezonda ilk yılındaki performansına yaklaşan Faslı santrfor, toplamda fileleri 20 defa havalandırırken 2 de asist katkısı verdi. Sadece 1 maçta bilek sorunundan dolayı forma giymedi.

- En-Nesyri, uzun boyuna rağmen dribbling ve hızını iyi kullanırken 4-3-3'ün kanatlarında da forma giyebiliyor.

- Mourinho'nun En-Nesyri'de ısrarcı olmasının sebeplerinden biri de en verim aldığı oyunculara benzer yapıda olması. İnter'de Milito, Chelsea'de Drogba, Roma'da Lukaku… Hepsinin ortak özelliği sırtı dönük top saklayabilmesi ve güçlü olmaları.