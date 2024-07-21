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Giriş Tarihi: 21.7.2024 13:17

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Konyaspor'un Serdar Dursun ısrarı

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Serdar Dursun'a teklif yağıyor. Deneyimli golcü için özellikle Süper Lig ekibi Konyaspor çok ısrarcı. Taraflar arasında ilk görüşme gerçekleşmiş durumda.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Konyaspor’un Serdar Dursun ısrarı

Sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe ile yaptığı görüşmelerde anlaşmaya varamayan Serdar Dursun'a Anadolu'dan çok sayıda teklif var. Başarılı oyuncuyla özellikle de Konyaspor ilgileniyor. Yeşil-beyazlı Süper Lig kulübü 32 yaşındaki forvet ile görüşme gerçekleştirdi.

İstanbul kulüplerinin de listesinde olan yerli forvetin geleceği ile ilgili kararını henüz vermediği belirtildi. Serdar Dursun'la Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Alanyaspor da ilgileniyor. Geride bıraktığımız sezon Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe formalarıyla 35 maça çıkan deneyimli oyuncu sahada yer aldığı mücadelelerde 9 gol 2 asistlik performans gösterdi. (Fanatik)

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Konyaspor'un Serdar Dursun ısrarı
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