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Giriş Tarihi: 21.7.2024 09:25

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Doue tamam, Wendel yolda

Galatasaray, Rennes'den transferi için anlaştığı Guela Doue ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Zenitli Wendel için de pazarlıklar sürüyor.

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Doue tamam, Wendel yolda

Galatasaray, Okan Buruk'un sağ beke ısrarla istediği Guela Doue için Rennes ile 6 milyon bonservis, artı 2 milyon Euro bonuslar karşılığında anlaştı. 4 yıllık sözleşme imzalayacak 21 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu, sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edildi.

Ayrıca orta sahada Torreira'nın yanına partner arayışında Zenit'ten Wendel'i renklerine bağlamak için uğraş veren Aslan, bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Rus ekibinin 16 milyon Euro'luk ısrarı düşürülmeye çalışılıyor. Bu arada Rusya Ligi dün başlarken Zenit'in, Sovetov'u 4-0 yendiği maçta Wendel de ilk 11'de forma giydi. Brezilyalı orta saha, 2 asist yaptı.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Doue tamam, Wendel yolda
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