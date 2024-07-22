Hacıosmanoğlu göreve başlıyor

TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bugün Riva'da yönetimiyle beraber mesaisine başlayacak.Bilindiği üzere Hacıosmanoğlu'nun çağrısı üzerine önceki gün,Diğer kurulların da bugün istifalarını yönetime iletmeleri bekleniyor. Futboldaki sorunları çözeceklerini belirten Hacıosmanoğlu, "Futbol ailesini kucaklayacağız. Sevgi her şeyin üstesinden gelir. Geçmişte yaptıklarım, bir kulüp aidiyetinden kaynaklanmaktaydı.demişti.