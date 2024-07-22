Lugano, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Lugano, Fenerbİsviçre ekibi Lugano, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Thun Arena'da yapılan antrenman öncesinde teknik direktör Mattia Croci-Torti, orta yuvarlakta takımla konuşma yaptı. Antrenman ısınma hareketleri ve istasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra dar alanda iki gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.

Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında Lugano ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği mücadele yarın TSİ 21.30'da Thun Arena'da oynanacak.