Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe'nin yıldızı Maximin'i SABAH Spor'a anlattı: "Asla boşa kürek çekmez"

Güçlü ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'nin yeni sezondaki sürprizi Allan Saint-Maximin oldu. 27 yaşındaki sol kanat, uzun uğraş sonunda Suudi ekibi Al-Ahli'den kiralandı. 2 sene önce futbol kariyerine son veren sarı-lacivertlilerin eski oyuncusu Mevlüt Erdinç, Saint-Etienne ve Hannover'den takım arkadaşı olan Maximin'i SABAH Spor'a anlattı.

Şu anda Fransa'da menajerlik yapan Erdinç, Maximin'in Fenerbahçe'ye transfer olmakla çok doğru bir karar verdiğini belirtirken sözlerini şöyle sürdürdü:

"Newcastle United'da olduğu gibi büyük takım atmosferlerini çok seven bir oyuncu. Özellikle dribblingleri çok etkili, teknik direktör Jose Mourinho da bence bu yüzden onun transferini çok istedi. Yaptığı dribblingleri boşuna yapmıyor, sonrasında ya asistle bitiriyor ya da gol atıyor. Asist yapmayı seven bir futbolcu. Fenerbahçe'de gol krallığına ulaşamasa da asist sayısı çok olur. Çünkü takımda vuruş kalitesi olarak iyi oyuncular var."

"YORULMAYAN BİR YAPISI VAR"

"Ben Saint-Etienne'de forma giyerken Maximin de genç bir oyuncu olarak altyapıdan A Takım'a çıkıyordu. Az süre almasına rağmen çok etkili bir performans gösteriyordu. Taraftarlar onu çok seviyordu. Sonrasında Newcastle United ve Monaco'ya yaptığı transferlerle yeteneğini de belli etti. 2015 yılında aynı anda Hannover 96'ya transfer olduk, ben bonservisle Maximin de Monaco'dan kiralık olarak. Orada benden daha fazla süre aldı. Ekstra gücü ve yorulmayan yapısıyla öne çıkıyor. 90 dakika sahada kaldığında bile son anlarda sürprizler yapabilecek bir oyuncu. Maximin, Suudi Arabistan Ligi'nden geldi ancak orası artık eskisi gibi değil. Birkaç arkadaşım var oynayan, seviyenin gerçekten yükseldiğini söylediler."

'ÇOK GÜZEL BİR F.BAHÇE GELİYOR'

"Transferden sonra Maximin'e mesaj atarak 'Hayırlı olsun' dileğinde bulundum. O da bu durumdan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. F.Bahçe'nin ne kadar büyük bir takım olduğunu biliyor ve tekrardan çıkışa geçip kupalar kazanmak istediğinin farkında. F.Bahçe'nin bu seneki transfer politikası çok akıllıca. Aldıkları isimlerin yanı sıra 2-3 yıldız isim daha gelecek. Bu sezon özellikle Ferdi Kadıoğlu'nu satmazlarsa çok güzel bir Fenerbahçe geliyor diyebilirim. Transferin dışında Jose Mourinho'nun takımın başına geldiğinde şaşırdım."