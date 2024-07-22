SON DAKİKA: Amir Hadziahmetovic, SABAH Spor’a konuştu! “Kim gelirse gelsin forma benim!”

İki sezon önce devre arasında Konyaspor'dan Beşiktaş'a gelip kısa sürede gösterdiği performansıyla takımın vazgeçilmezleri arasına giren Amir Hadziahmetovic, geride kalan sezonun 20. haftasında Fatih Karagümrük karşılaşmasında yaşadığı ağır sakatlığı, sonraki dönemi ve hedeflerini anlattı.
Futbol oynamayı çok özlediğini dile getiren Boşnak yıldız, şöyle devam etti:
"Ancak bir yandan da benim için iyi olmuştur. Bir tazelenme, yenilenme gibi. Futbolu daha farklı açıdan, farklı bir gözle izleme fırsatım oldu dışarıdan bakınca. Takımın 6 hoca değişimi yaşadığını görmek acı bir tecrübeydi. Çok zor bir sezondu, çok büyük problemler yaşadık. Bir takım oluşturamadık. Beşiktaş'ı o şekilde izlemek hiç keyifli değildi."
"ÜZÜLMEK YERİNE DÖNMEYE ODAKLANDIM"
"Sakatlığımın büyüklüğünü öğrendiğimde üzülmek yerine geri dönmeye odaklandım. Tek düşündüğüm "Ameliyatı en hızlı nasıl yapabiliriz? Rehabilitasyona nasıl başlarız? Daha çabuk nasıl iyileşirim?" oldu. Kulübümüzün sağlık ekibi bu konuda hep yanımdaydı. Rehabilitasyon kısmını kulüpte geçirdim ki bundan son derece mutlu ve memnunum hepsine teşekkür ediyorum. Oynadığım süre zarfında formayı hiç bırakmadım. En kısa zamanda tekrar formayı kazanacağıma da %100 eminim. Sakatlanmadan önce forma sırtımdaydı ve sahadaydım. Döndüğümde de böyle olacağına inanıyorum. Amacım en kısa sürede geri gelmek, ligin ilk haftasına yetişmeye çalışıyorum, bakalım olacak mı, göreceğiz."
"UMARIM İYİ BİR TRANSFER YAPARIM"
"Eskisinden daha da güçlü döneceğim. Umuyorum ki yeniden formayı alarak göstereceğim performansla buradan Avrupa'ya iyi bir transfer yapabilirim. 6 aylık süreci sahalarda olma arzusu ve tutkusuyla geçirdim. Şu an çok iyi durumdayım. Kendimi iyi hissediyorum, takımla idmanlara başladım. Sezonun ilk 3-4 maçını kaçırabilirim ama daha erken dönme durumum da var. Bunun için çabalıyorum. Geçen sezonun taraftar için de ne kadar zor olduğunu biliyorum. Bu tarz süreçler sporun içerisinde oluyor. Ama ben eminim ki güzel günler gelecek. Taraftarlarımız da en iyisi. Bize sonuna kadar destek vereceklerini hepimiz biliyoruz."
"HOCANIN AKLINDA GÜZEL ŞEYLER VAR"
"Bu sezon büyük bir zirve yarışı olacak. Biz, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un içerisinde yer aldığı bir şampiyonluk mücadelesi yaşanacak. Tabii ki ben bir şampiyonluk kazanmak istiyorum. Yarış için herkes eşit seviyeden başlayacaktır. Giovanni van Bronckhorst ile ilişkimiz gerçekten çok iyi. Gördüğüm ve anladığım kadarıyla çok iyi bir teknik direktör. Taktiksel anlamda da aklında güzel şeyler var. Burada başarılı olacağına tüm kalbimle inanıyorum. Kendisine de en iyisini diliyorum."
"FARKI KENDİM ÖDEDİM"
"Konya'da 7 sezon geçirmiştim. Artık bir sonraki adımı atma zamanım gelmişti. Beşiktaş'tan önce Burnley'den bir teklif almıştım ama Konyaspor o dönem çok fazla para istedi. Hem endişelendim hem de negatif düşündüm. 7 sezondan sonra daha fazlasını hak ettiğimi düşünüyordum. Ardından Beşiktaş'ın teklifi geldi. Beşiktaş benim gözümde Türkiye'nin en büyüğüydü. Beşiktaş'a gelmek için her şeyi yaptım. O dönem Konyaspor'un istediği rakam, Beşiktaş'ın teklif ettiğinden daha fazlaydı, arada fark vardı. İşin sonunda bu farkı ben karşılayabileceğimi söyledim. Beşiktaş'a gelmek için aradaki rakamsal farkı kendim ödedim. Beşiktaş'a geldiğimde yarım sezonda iyi performans gösterdik. İtalya'dan bana ilgi vardı, teklif getirmek istediler ama Beşiktaş'a yeni gelmiştim. Burada kalmak, kupalar, şampiyonluklar kazanmak istedim. Şenol Hoca takımın başındaydı, sıkıntım yoktu, çok mutluydum ve burada kalmak istedim. Tekliflere kapıyı kapadım."
AMIR'İN "EN"LERİ
En çalışkan: Demir Ege
En cömert: Necip Uysal
En yetenekli: Ajdin Hasic
En sakin: Bakhtiyor Zaynutdinov
En ciddi: Jonas Svensson
En şık: Mert Günok
Aktif en iyi futbolcu: Rodri, De Bruyne
İdolü: İniesta
Tüpraş Stadyumu: En güzeli
Beşiktaş taraftarı: İnanılmaz
Türkiye: İkinci evim
İstanbul: Dünyanın en güzel şehri
Konya: Olgunlaştığım yer