SON DAKİKA: Amir Hadziahmetovic, SABAH Spor’a konuştu! “Kim gelirse gelsin forma benim!”

Futbol oynamayı çok özlediğini dile getiren Boşnak yıldız, şöyle devam etti:

"Ancak bir yandan da benim için iyi olmuştur. Bir tazelenme, yenilenme gibi. Futbolu daha farklı açıdan, farklı bir gözle izleme fırsatım oldu dışarıdan bakınca. Takımın 6 hoca değişimi yaşadığını görmek acı bir tecrübeydi. Çok zor bir sezondu, çok büyük problemler yaşadık. Bir takım oluşturamadık. Beşiktaş'ı o şekilde izlemek hiç keyifli değildi."

"ÜZÜLMEK YERİNE DÖNMEYE ODAKLANDIM"

"Sakatlığımın büyüklüğünü öğrendiğimde üzülmek yerine geri dönmeye odaklandım. Tek düşündüğüm "Ameliyatı en hızlı nasıl yapabiliriz? Rehabilitasyona nasıl başlarız? Daha çabuk nasıl iyileşirim?" oldu. Kulübümüzün sağlık ekibi bu konuda hep yanımdaydı. Rehabilitasyon kısmını kulüpte geçirdim ki bundan son derece mutlu ve memnunum hepsine teşekkür ediyorum. Oynadığım süre zarfında formayı hiç bırakmadım. En kısa zamanda tekrar formayı kazanacağıma da %100 eminim. Sakatlanmadan önce forma sırtımdaydı ve sahadaydım. Döndüğümde de böyle olacağına inanıyorum. Amacım en kısa sürede geri gelmek, ligin ilk haftasına yetişmeye çalışıyorum, bakalım olacak mı, göreceğiz."