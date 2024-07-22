SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Chamberlain depremi! İngilizler duyurdu

Geçtiğimiz sezon sakatlıklarla mücadele eden ve Beşiktaş'ta beklenen katkıyı sağlayamayan Alex Oxlade-Chamberlain için siyah-beyazlı kulüpten karar çıktığı iddia edildi. Chamberlain'in transferi hakkında İngiliz basınından iddia geldi.

The Sun'da yer alan habere göre; Beşiktaş, oyuncunun maaşının büyük bölümünün karşılanması halinde Chamberlain'i kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor. Geçtiğimiz dönemde Premier Lig'ten kulüplerin Chamberlain'e talip olabileceği belirtilmişti. İngiliz orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon 30 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans gösterdi. Chamberlain toplam 1.424 dakika sahada kaldı.

