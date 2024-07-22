SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da kampın yıldızı Mustafa Hekimoğlu

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 17 yaşındaki Lamina Yamal parlarken, Beşiktaş'ta da Yamal ile aynı yaşta olan Mustafa Erhan Hekimoğlu, 10 gün süren Slovenya kampının yıldızı oldu.

Son oynanan Grazer karşılaşmasında Beşiktaş 5-1 kazanırken, 2 gol, 1 asistle kendini gösteren Mustafa, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un gözüne girmeyi başardı.

2007 doğumlu futbolcunun bu sezon daha fazla şans bulması bekleniyor. Mustafa, Hollandalı teknik adamın istediği pivot santrforun tüm özelliklerini bünyesinde barındırıyor.