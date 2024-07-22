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Giriş Tarihi: 22.7.2024 10:13

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun özel isteği Wesley Teixeira

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda 19'luk Brezilyalı hücum jokeri Wesley Teixeira'yı gündemine aldı. Güney Amerika basını, Corintihians ile Sarı-Lacivertliler'in pazarlık yaptığını yazdı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho’nun özel isteği Wesley Teixeira

Transfer döneminde dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katması beklenen Fenerbahçe, genç isimlere yönelerek futbol kamuoyunu şaşırttı. Kanarya, Mourinho'nun önerisiyle Wesley Teixeira'yı gündemine aldı.

Esas mevkisi sol kanat olan, ancak hücumun her noktasında görev yapabilen 19 yaşındaki futbolcu için Torcedores'ten çarpıcı bir haber geldi. Ekonomik olarak zor günler geçiren Corintihians'ın, normal şartlarda düşünmemesine rağmen Teixeira'yı satmaya karar verdiği aktarıldı. Kulübün 30 milyon Euro değer biçtiği, 18 milyon Euro'ya satışın gerçekleşebileceği vurgulandı. (Akşam)

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun özel isteği Wesley Teixeira
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