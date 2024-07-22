SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom’da rota yeniden Jelert

Galatasaray, sağ bek transferinde uzun süre uğraş verdiği Guela Doue için mutlu sona ulaşamadı. Aslan, Doue transferinde yaşanan bu olumsuzluğun ardından daha önce de girişimlerde bulunduğu Elias Jelert'e yeniden yöneldi. Sarı-kırmızılı takımın, Kopenhag forması giyen Jelert'in transferi için bu hafta temaslarına hız vermesi bekleniyor.

KOPENHAG AÇIKLAMIŞTI

Kopenhag, 21 yaşındaki Jelert için geçtiğimiz hafta, "Elias Jelert'in Galatasaray Sportif A.Ş.'ye olası bir transferi hakkında piyasada söylentiler ortaya çıktı. F.C. Kopenhag, Elias Jelert için Galatasaray Sportif A.Ş.'den bir teklif alındığını doğrulayabilir. Taraflar arasındaki görüşmeler halen devam etmektedir ve bir anlaşmaya varılacağı kesin değildir. Nihai bir anlaşmaya varılması halinde bir şirket duyurusu yapılacaktır" şeklinde bir açıklama yapmıştı. (Fotomaç)