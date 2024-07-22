SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Liverpool’dan Barış Alper’e 30 milyon Euro

Galatasaray'da birçok mevkide gösterdiği başarılı sezonun ardından Avrupa devlerinin radarına giren Barış Alper Yılmaz, EURO 2024'te de değerine değer kattı. Transfermarkt verilerine göre Barış Alper Yılmaz, EURO 2024 sonrası değerini 3 milyon euro artırarak 20 milyon Euro'luk piyasa değerine ulaştı.

Aston Villa, West Ham United, Brighton ve Borussia Dortmund ile de adı anılan Barış Alper Yılmaz'a Liverpool'un ciddi ilgisinin olduğu belirtildi. İngiliz devinin bu transfer için 30 milyon Euro'yu gözden çıkarmaya hazır olduğu konuşuluyor. Barış Alper Yılmaz geçen sezon Galatasaray formasıyla 55 maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 12 asistlik performans gösterdi. (Fanatik)

