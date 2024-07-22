SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Wendel’de Ivan Ilıc krizi

Orta saha transferi için Wendel'i gözüne kestiren Galatasaray, oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağladı. Fakat Zenit, 26 yaşındaki futbolcunun yerine takviye yapmadan transfere onay vermedi. Beklemeye geçen Sarı-Kırmızılılar için işler yolunda gitmedi.



Rus ekibi, Torino'dan kadrosuna katmak istediği Ivan Ilic transferini bir türlü bitiremedi. Rus ve İtalyan basınındaki haberlerde; 23 yaşındaki genç orta sahanın, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı yaşanan bazı siyasi gelişmeler nedeniyle ayrılığına izin verilmediği belirtildi. Zenit, Sırp yetenek için Torino'ya 23 milyon euroluk bir bonservis bedeli önerdi.

BAŞKAN MEDVEDEV ONAY VERMEDİ

Zenit Kulübü Başkanı Alexander Medvedev, Wendel'in Galatasaray'a gideceği iddialarını ise yalanladı. 68 yaşındaki Başkan Medvedev, "Wendel Galatasaray'la sözleşme imzalamadı. O bir Zenit oyuncusu" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Euro-Futbol.Ru, yaptığı özel haberde "Zenit ve Galatasaray Wendel'in transferi için tüm şartlarda anlaşma sağladı. Türk kulübü, bonuslar hariç 17 milyon euro ödeyecek. Ancak bu transferin sonuçlanması Zenit'in İtalyan ekibi Torino'dan almak istediği Ivan Ilic transferine bağlı. Galatasaray Kulübü, Wendel'i öncelikli transfer haline getirdiği için beklemeye hazır olduğunu belirtti" ifadeleri kullanıldı. (Akşam)



