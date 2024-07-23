Jose Mourinho'dan takımına flaş eleştiri!: "Hoşuma gitmedi"

Ferdi'nin performansına da değinen Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu oyuna girince oyunumuz daha dinamik hale geldi. Kendisi yüksek seviyede oynayan biri. Ferdi ile birlikte daha da güvenli oynadık." dedi.

"BU DURUM HOŞUMA GİTMEDİ"

Takımının yediği 3 golü eleştiren teknik direktör Jose Mourinho, "Kalemizde 3 gol gördük ve bu hiç hoşuma gitmedi. Duran toptan bir gol yedik, bu durum da hiç hoşuma gitmedi." açıklamasını yaparak öğrencilerini eleştirdi.