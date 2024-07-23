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Giriş Tarihi: 24.7.2024 00:11 Son Güncelleme: 24.7.2024 00:16

Jose Mourinho'dan takımına flaş eleştiri!: "Hoşuma gitmedi"

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda İsviçre'nin Lugano ekibini 4-3 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, taraftarların da desteğiyle turu geçmek istediklerini söyledi. Portekizli hoca, yedikleri goller için takımına eleştirilerde bulundu.

AA
Jose Mourinho’dan takımına flaş eleştiri!: Hoşuma gitmedi

Arena Thun'da oynanan karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Mourinho, zeminle ilgili maçtan önce mazeret sunmak istemediğini belirtti.

MOURINHO SENTETİK ZEMİNİ ELEŞTİRDİ

Zeminin kendilerini çok zorladığını dile getiren Portekizli çalıştırıcı, "İstanbul'da hedefimiz taraftarımızın da desteğiyle turu geçmek. Açıkçası maçtan önce zeminle ilgili konuşmak, mazeret sunmak istemedim. Sentetik zemin zor. Futbolcular da zorlandı. Topun akışında zorlandık. Bu zeminde oynamanın zor bir durum olduğunu söyleyebilirim. Bir Şampiyonlar Ligi maçının böyle bir sahada oynanması açıkçası kabul edilemez." diye konuştu.

Kulübün transferde yaptıklarından memnun olduğunu aktaran Mourinho, şunları kaydetti:

"Kulübün transferde çıkardığı işten memnunum. Buraya geldiğimde söz istemedim. Yapabileceğimiz en iyi kadronun kurulmasını istemiştim. Kulüp de bana en iyisini sundu. İyi bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Tatilde olan oyuncularımız vardı. Zor durumdu ama zamanla herkes performansını artırıyor. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bu konuda çaba sarf etmiş herkese teşekkür ediyorum."

Ferdi'nin performansına da değinen Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu oyuna girince oyunumuz daha dinamik hale geldi. Kendisi yüksek seviyede oynayan biri. Ferdi ile birlikte daha da güvenli oynadık." dedi.

"BU DURUM HOŞUMA GİTMEDİ"

Takımının yediği 3 golü eleştiren teknik direktör Jose Mourinho, "Kalemizde 3 gol gördük ve bu hiç hoşuma gitmedi. Duran toptan bir gol yedik, bu durum da hiç hoşuma gitmedi." açıklamasını yaparak öğrencilerini eleştirdi.

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Jose Mourinho'dan takımına flaş eleştiri!: "Hoşuma gitmedi"
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