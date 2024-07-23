Jose Mourinho'dan takımına flaş eleştiri!: "Hoşuma gitmedi"

Arena Thun'da oynanan karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Mourinho, zeminle ilgili maçtan önce mazeret sunmak istemediğini belirtti.
MOURINHO SENTETİK ZEMİNİ ELEŞTİRDİ
Zeminin kendilerini çok zorladığını dile getiren Portekizli çalıştırıcı, "İstanbul'da hedefimiz taraftarımızın da desteğiyle turu geçmek. Açıkçası maçtan önce zeminle ilgili konuşmak, mazeret sunmak istemedim. Sentetik zemin zor. Futbolcular da zorlandı. Topun akışında zorlandık. Bu zeminde oynamanın zor bir durum olduğunu söyleyebilirim. Bir Şampiyonlar Ligi maçının böyle bir sahada oynanması açıkçası kabul edilemez." diye konuştu.
Kulübün transferde yaptıklarından memnun olduğunu aktaran Mourinho, şunları kaydetti:
"Kulübün transferde çıkardığı işten memnunum. Buraya geldiğimde söz istemedim. Yapabileceğimiz en iyi kadronun kurulmasını istemiştim. Kulüp de bana en iyisini sundu. İyi bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Tatilde olan oyuncularımız vardı. Zor durumdu ama zamanla herkes performansını artırıyor. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bu konuda çaba sarf etmiş herkese teşekkür ediyorum."
Ferdi'nin performansına da değinen Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu oyuna girince oyunumuz daha dinamik hale geldi. Kendisi yüksek seviyede oynayan biri. Ferdi ile birlikte daha da güvenli oynadık." dedi.
"BU DURUM HOŞUMA GİTMEDİ"
Takımının yediği 3 golü eleştiren teknik direktör Jose Mourinho, "Kalemizde 3 gol gördük ve bu hiç hoşuma gitmedi. Duran toptan bir gol yedik, bu durum da hiç hoşuma gitmedi." açıklamasını yaparak öğrencilerini eleştirdi.