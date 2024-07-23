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Giriş Tarihi: 23.7.2024 13:18

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'dan stopere Leo Ostigard hamlesi

Yaptığı transferlerle büyük ses getiren Beşiktaş'ta stoper takviyesi için çalışmalar başladı. Siyah-Beyazlılar, Napoli forması giyen Leo Ostigard’ı gündemine aldığı ve oyuncunun menajeriyle ilk temasın kurulduğu öğrenildi.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’dan stopere Leo Ostigard hamlesi

Stoper transferi yapacak olan Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim Napoli forması giyen Norveçli futbolcu Leo Ostigard oldu. Siyah-Beyazlılar'ın 24 yaşındaki futbolcunun menajeriyle geçtiğimiz günlerde temas kurduğu ve yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.

Siyah-Beyazlı kurmayların yıldız oyuncu için önümüzdeki günlerde İtalyan ekibiyle resmi görüşmelere başlayacağı da gelen haberler arasında. Geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 32 maça çıkan ve takımına 2 gollük katkı sağlayan 1.82'lik savurma oyuncusunun İtalyan ekibiyle 2 yıl daha kontratı bulunuyor. Norveç formasıyla da 23 maça çıkan ve 1 gol kaydeden Ostigard'a güncel verilere göre 8 milyon Euro değer biçiliyor. (Takvim)

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'dan stopere Leo Ostigard hamlesi
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