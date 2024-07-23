Son dakika: Fenerbahçe Avrupa sahnesinde! Kanarya’nın Lugano karşısındaki 11’i belli oldu

Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında İsviçre'nin FC Lugano ekibiyle bu akşam 21.30'da Stockhorn (Thun) Arena'da karşılaşacak.
Jose Mourinho yönetimindeki ilk resmi maçına çıkacak olan sarı-lacivertli takım, tur için avantajlı bir skorla dönmeyi hedefliyor.
MAXIMIN SAKATLIĞI YÜZÜNDEN KADRODAN ÇIKARILDI
Fenerbahçe'nin yeni transferleri St. Maximin, Cenk Tosun ve Oğuz Aydın, Lugano ile oynanacak iki maç için UEFA listesine eklenirken, sakatlığı bulunan St. Maximin ilk maçta forma giyemeyecek. Tosun ve Aydın ise Mourinho'nun şans vermesi durumunda sahada yer alacak.
MAÇIN 11'LERİ BELLİ OLDU
Bu sezon Avrupa'daki ilk resmi maçına çıkacak olan Fenerbahçe'nin Lugano karşısındaki ilk 11'i de belli oldu.
Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Waifi, Valenzuela, Bislimi, Grgic, Doumbia, Cimignani, Bottani, Aliseda.
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, Krunić, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko.