Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe Avrupa sahnesinde! Kanarya'nın Lugano karşısındaki 11'i belli oldu
Giriş Tarihi: 23.7.2024 20:18 Son Güncelleme: 23.7.2024 20:24

Son dakika: Fenerbahçe Avrupa sahnesinde! Kanarya'nın Lugano karşısındaki 11'i belli oldu

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, bugün Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Lugano ile karşılaşacak. İsviçre'de oynanacak karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli takımın ilk 11'i belli oldu. Maçın canlı anlatımını haberimizden yapabilirsiniz.

Son dakika: Fenerbahçe Avrupa sahnesinde! Kanarya’nın Lugano karşısındaki 11’i belli oldu

Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında İsviçre'nin FC Lugano ekibiyle bu akşam 21.30'da Stockhorn (Thun) Arena'da karşılaşacak.

Jose Mourinho yönetimindeki ilk resmi maçına çıkacak olan sarı-lacivertli takım, tur için avantajlı bir skorla dönmeyi hedefliyor.

MAXIMIN SAKATLIĞI YÜZÜNDEN KADRODAN ÇIKARILDI

Fenerbahçe'nin yeni transferleri St. Maximin, Cenk Tosun ve Oğuz Aydın, Lugano ile oynanacak iki maç için UEFA listesine eklenirken, sakatlığı bulunan St. Maximin ilk maçta forma giyemeyecek. Tosun ve Aydın ise Mourinho'nun şans vermesi durumunda sahada yer alacak.

MAÇIN 11'LERİ BELLİ OLDU

Bu sezon Avrupa'daki ilk resmi maçına çıkacak olan Fenerbahçe'nin Lugano karşısındaki ilk 11'i de belli oldu.

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Waifi, Valenzuela, Bislimi, Grgic, Doumbia, Cimignani, Bottani, Aliseda.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, Krunić, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko.

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Son dakika: Fenerbahçe Avrupa sahnesinde! Kanarya'nın Lugano karşısındaki 11'i belli oldu
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