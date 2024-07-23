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Giriş Tarihi: 23.7.2024 11:12

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho, Kovacic'in peşini bırakmıyor

Transferde önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun talebiyle Mateo Kovacic ile de ilgileniyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho, Kovacic’in peşini bırakmıyor

Fenerbahçe, Manchester City'nin 30 yaşındaki Hırvat orta sahası Mateo Kovacic'i renklerine katmak için yoğun uğraş veriyor. Sadece yönetim bazında değil teknik direktör Jose Mourinho da bu transferin gerçekleşmesi için adeta gece-gündüz çalışıyor.

Portekizli teknik adam göreve geldikten sonra transfer listesinin ilk sıralarında Kovacic yer alıyordu. Tecrübeli teknik adamın, Kovacic ile Haziran ayında Hırvatistan Milli Takım kampına gittiğinde de konuştuğu öğrenildi. Yıldız oyuncuyla sürekli iletişim halinde olan Mourinho'nun Fenerbahçe'deki projelerinden bahsettiği belirtildi.

Tecrübeli oyuncunun da bu projelerden oldukça etkilendiği öğrenildi. İngiltere Premier Lig'in dev ekibi Manchester City, 2027 yılında sözleşmesi sona erecek oyuncusunu gelecek sezon başka bir takıma kiralamayı planlıyor.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho, Kovacic'in peşini bırakmıyor
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