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Giriş Tarihi: 23.7.2024 13:29

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Murat Cem Akpınar, Azerbaycan yolcusu

Trabzonspor’un kadroda düşünmediği isimlerden Murat Cem Akpınar, Azerbaycan Ligi'ne transfer olmaya hazırlanıyor.

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Murat Cem Akpınar, Azerbaycan yolcusu

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelecek planları arasında yer almayan, transfer görüşmeleri yapması için izin verilen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar'ın yeni adresi belli oluyor. Süper Lig'den Antalyaspor, 1. Lig'den Kocaelispor, Sakaryaspor ve Bandırmaspor'un da talip olduğu futbolcu için Azerbaycan Ligi'ne transfer oluyor.

15 MİLYON TL İSTENİYOR
Murat Cem Akpınar'la ilgilinen Azerbaycan ekiplerinden Nefçi Bakü'nün resmi girişimlerde bulunduğu ve teklifin 500 bin dolar seviyelerinde olduğu ifade ediliyor. Trabzonspor'un oyuncunun bonservisi için 15 milyon TL talep ederken bu rakamın altına verme düşüncesinin olmadığı öğrenildi. (61 Saat)

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Murat Cem Akpınar, Azerbaycan yolcusu
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