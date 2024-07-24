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Giriş Tarihi: 24.7.2024 15:39

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü En-Nesyri İstanbul'da

Fenerbahçe'nin Sevilla'dan transfer ettiği Faslı golcü Youssef En-Nesyri İstanbul'a geldi. Yıldız oyuncu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzaları atacak.

Fenerbahçe’nin yeni golcüsü En-Nesyri İstanbul’da

Fenerbahçe'nin Sevilla'dan transfer ettiği Faslı golcü Youssef En-Nesyri İstanbul'a geldi. Yıldız oyuncu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzaları atacak. En-Nesyri, uçaktan indikten sonra kameralara kendine özgü gol sevincini yaptı.

FENERBAHÇE KAP'A BİLDİRDİ

Fenerbahçe, La Liga ekiplerinden Sevilla'da forma giyen santrfor Youssef En-Nesyri ile trasfer görüşmelerine başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Sarı-lacivertli kulübün KAP'a bildirdiği yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Sevilla Football Club, S.A.D. ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir" ifadelerine yer verildi.

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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü En-Nesyri İstanbul'da
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