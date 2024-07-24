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Giriş Tarihi: 24.7.2024 08:51

Sivasspor, Erzurumspor'u tek golle geçti

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesi kamp çalışmaları kapsamında hazırlık maçında Erzurumspor FK ile karşılaşan Sivasspor rakibini 1-0 mağlup etti.

İHA
Sivasspor, Erzurumspor’u tek golle geçti
Yeni sezona Erzurum'da hazırlanan Sivasspor, kamptaki üçüncü hazırlık maçında Erzurumspor FK ile karşılaştı. Erzurum Yüksek İrtifa Merkezi'nde oynanan mücadeleden Yiğidolar 1-0 galip ayrıldı. Karşılaşmayı hakem Furkan Aksuoğlu yönetirken yardımcılıklarını ise Ömer Lütfü Aydın ve Kadir Beyaz yaptı. Dördüncü hakem olarak Melih Kurt görev yaptı.

Teknik Direktör Bülent Uygun maça; Dorde Nikolic, Alaaddin Okumuş, Uros Radakovic, İsmael, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Charis Charisis, Alex Pritchard, Emrah Başsan, Azizbek Turgunboev ve Bekir Turaç Böke 11'i ile başladı. Kırmızı-Beyazlıların golünü 56. dakikada Azizbek Turgunboev kaydetti. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
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Sivasspor, Erzurumspor'u tek golle geçti
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