Sivasspor, Erzurumspor’u tek golle geçti

Yeni sezona Erzurum'da hazırlanan Sivasspor, kamptaki üçüncü hazırlık maçında Erzurumspor FK ile karşılaştı. Erzurum Yüksek İrtifa Merkezi'nde oynanan mücadeleden Yiğidolar 1-0 galip ayrıldı. Karşılaşmayı hakem Furkan Aksuoğlu yönetirken yardımcılıklarını ise Ömer Lütfü Aydın ve Kadir Beyaz yaptı. Dördüncü hakem olarak Melih Kurt görev yaptı.Teknik Direktör Bülent Uygun maça; Dorde Nikolic, Alaaddin Okumuş, Uros Radakovic, İsmael, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Charis Charisis, Alex Pritchard, Emrah Başsan, Azizbek Turgunboev ve Bekir Turaç Böke 11'i ile başladı. Kırmızı-Beyazlıların golünü 56. dakikada Azizbek Turgunboev kaydetti. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.